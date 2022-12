Präsident Ilham Aliyev: Ab dem nächsten Jahr werden praktische Schritte unternommen, um Strom aus Aserbaidschan nach Serbien zu exportieren

Baku, 21. Dezember, AZERTAC

Der Energiesektor ist Teil unserer Zusammenarbeit. In letzter Zeit hat dieser Bereich an Bedeutung gewonnen. Die die natürlichen Ressourcen Aserbaidschans werden bereits in verschiedene Länder sowie auf den europäischen Kontinent, einschließlich der Nachbarländer mit Serbien, exportiert.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Das Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass es Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit im Erdgas-und Strombereich gibt. Entsprechende Verhandlungen wurden geführt, fügte der Staatschef hinzu. ”Ich bin mir sicher, dass ab dem nächsten Jahr praktische Schritte unternommen werden, um elektrische Energie aus Aserbaidschan nach Serbien zu exportieren“, so Präsident Ilham Aliyev.