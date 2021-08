Präsident Ilham Aliyev: Alle Aserbaidschaner sind stolz auf unsere Märtyrer und unsere Soldaten

Baku, 26. August, AZERTAC

Einige ausländische Medien schreiben, Aserbaidschan habe sieben Regionen befreit. Das ist nicht wahr. Neben sieben Regionen habe es auch die Stadt Schuscha, die Stadt Hadrut, 60 Prozent der Region Chodschawänd, die Stadt Sugovuschan befreit. Das sagte Präsident Ilham Aliyev bei seinem Treffen mit Märtyrer-Familien, Kriegsinvaliden und Helden des Vaterländischen Krieges.

In seiner Rede erwähnte der Staatschef die strategische Bedeutung dieser Gebiete. “Jeder kann in die Karte schauen und erkennen, dass Aserbaidschan über dominante strategische Punkte verfügt. Entweder in der Region Karabach oder an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze. Wenn der 7. Juli 1923 für unser Volk eine Tragödie war, haben wir diese schwarze Seite bereits 2021 geschlossen. Der 7. Juli wird als schönes Datum in die Geschichte eingehen. Denn am 7. Juli 2021 habe ich ein Dekret über die Schaffung der Wirtschaftszonen Karabach und Ost-Zangazur unterzeichnet. Die historische Gerechtigkeit wurde wiederhergestellt“, betonte der aserbaidschanische Präsident.

Präsident Ilham Aliyev ehrte in seiner Rede nochmals liebesvolles Andenken an die aserbaidschanischen Märtyrer und sagte: “Sie, ihre Angehörigen, Sie sind stolz auf sie. Sie sind zu Recht stolz auf sie. Das ganze aserbaidschanische Volk ist stolz auf unsere Märtyrer und unsere Armee. Ihr Andenken wird für immer im Herzen unseres Volkes leben“, so Präsident Ilham Aliyev.