Präsident Ilham Aliyev: Armenien konnte 30 Jahre lang 20 Prozent des aserbaidschansischen Territoriums besetzt halten

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Leider haben Doppelstandards und selektive Herangehensweisen in Bezug auf die Normen und Prinzipien des Völkerrechts und Entscheidungen internationaler Organisationen die gerechte Beilegung von Konflikten weltweit beeinträchtigt. Auch Aserbaidschan ist seit drei Jahrzehnten von solch einem selektiven Ansatz betroffen. Das sagte Präsident Ilham Aliyev bei hochrangiger Versammlung zum 60. Jahrestag der Bewegung der Blockfreien Staaten in seiner Rede.

“Armenien profitierte von der Doppelmoral in den internationalen Beziehungen und konnte unter eklatanter Verletzung von Normen und Prinzipien des Völkerrechts fast 20 Prozent des Territoriums Aserbaidschans etwa 30 Jahre lang besetzt halten; führte ethnische Säuberungen gegen Aserbaidschaner sowohl in ihrem eigenen Territorium als auch in den besetzten Gebieten Aserbaidschans durch; verübte im Februar 1992 den Völkermord von Chodschali, bei dem Hunderte von Zivilisten getötet wurden, darunter 106 Frauen und 63 Kinder; verletzte grundlegende Menschenrechte, darunter das Recht auf Rückkehr von mehr als einer Million aserbaidschanischen Flüchtlingen und Binnenvertriebenen”, so Präsident Aliyev.