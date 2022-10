Präsident Ilham Aliyev: Armenien setzt seine Provokationen an der Grenze fort, trotz der Karabach-Konflikt beigelegt ist

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Armenien setzt seine Provokationen an der Grenze fort, trotz der Karabach-Konflikt beigelegt ist. Die letzte von denen wurde im vergangenen September begangen. Das sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Plenarsitzung des 6. Gipfeltreffens der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien.

Das Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass die aserbaidschanischen Streitkräfte gezwungen waren, eine Gegenoffensive zu starten, um die groß angelegte militärische Provokation Armeniens zu verhindern. Die volle Verantwortung dafür liegt auf der militärisch-politischen Führung Armeniens, fügte der Präsident Ilham Aliyev hinzu.

“Aserbaidschan Armenien schlug der armenischen Seite die Unterzeichnung eines Friedensvertrags auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung der territorialen Integrität vor, obwohl mehr als eine Million Aserbaidschaner in den vergangenen 30 Jahren unter der ethnischen Säuberungspolitik Armeniens viel Schlimmes erlitten hatten und Hunderte von unseren Städten und Dörfern zerstört wurden, so Präsident Ilham Aliyev.