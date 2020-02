Präsident Ilham Aliyev: Armenier haben unser Kulturerbe in den besetzten Gebieten zerstört

München, 15. Februar, AZERTAC

Die Armenier haben in unseren besetzten Gebieten zielstrebig ethnische Säuberungen gegen alle Aserbaidschaner durchgeführt. Sie haben auch unser Kulturerbe in den okkupierten Siedlungen zerstört. In Berg-Karabach gibt es kein historisches Erbe Armeniens.

Wie AZERTAC unter Berufung auf die Twitter-Seite des Assistenten des Präsidenten Hikmat Hajiyev berichtete, erklärte dies der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, bei einer Paneldiskussion über den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz.