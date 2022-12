Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan, Türkiye und Turkmenistan haben große Fortschritte auf dem Gebiet Transport und Logistik erzielt

Baku, 14. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschan, Türkiye und Turkmenistan haben große Fortschritte auf dem Gebiet Transport und Logistik erzielt. Unsere Länder haben viele Projekte durchgeführt, die gute Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit im Verkehrsbereich schaffen.

AZERTAC zufolge erklärte dies Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einem Treffen mit den Präsidenten von Türkiye und Turkmenistan in einem erweiterten Format in der Stadt Turkmenbaschy.

Das Staatsoberhaupt betonte, die Investitionen in diesem Bereich haben zur Schaffung einer modernen Infrastruktur in unseren Ländern beigetragen.

“Aserbaidschan ist an den Ost-West- und Nord-Süd-Verkehrskorridoren aktiv beteiligt und führte alle wichtigen Projekte im Eisenbahn-, Straßen- und Luftverkehrsbereich durch. Solcherweise wurde Aserbaidschan zu einem wichtigen Transitland“, so Präsident Ilham Aliyev.

Der Präsident machte in seiner Rede darauf, dass das Volumen der gesamten Transit-Beförderungen über das Territorium Aserbaidschans in den ersten zehn Monaten 2022 im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres um mehr als 80 Prozent gestiegen sei.