Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan beweist sich als würdiger und zuverlässiger Partner in der Welt

Baku, 1. Januar, AZERTAC

Unsere Beziehungen zu den Nachbarländern haben sich im zu Ende gehenden Jahr gut entwickelt. Diese Beziehungen sind sowohl für jedes Land, als auch für uns sehr wichtig. Unsere freundschaftlichen Beziehungen zu allen unseren Nachbarn üben einen positiven Einfluss auf die regionale Stabilität aus. Unsere internationalen Beziehungen haben sich in diesem Jahr weiterentwickelt und die Zahl der Länder, die bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten, nimmt von Tag zu Tag zu. Aserbaidschan beweist sich als ein würdiger und zuverlässiger Partner in der Welt. Das sagte Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev in seiner Neujahrsansprache an das aserbaidschanische Volk, berichtet die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC.

Staatspräsident Ilham Aliyev sagte: “Aserbaidschan nahm im Jahr 2017 aktiv an der Organisation für Islamische Zusammenarbeit teil und leistete seinen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Stärkung der Solidarität und Einheit in der islamischen Welt. Das Jahr 2017 wurde in Aserbaidschan zum "Jahr der islamischen Solidarität" erklärt. Innerhalb dieses Jahres fanden viele wichtige Veranstaltungen im In-und Ausland statt. Auch die Beziehungen Aserbaidschans zur EU sind in diesem Jahr in eine neue Phase getreten, die Verhandlungen über das neue Abkommen haben begonnen. Das vergangene Jahr wurde in Aserbaidschan zum “Jahr des Multikulturalismus“ erklärt. Aserbaidschan spielt heute eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs. Ich denke, dass unser Land in diesem Bereich zu einem der Zentren der Welt geworden ist.

Unsere Beziehungen mit ausländischen Partnern zeigen nochmals, dass Aserbaidschan in der Welt ein sehr positives Image und Ansehen genießt.“