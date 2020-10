Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan führt Operationen auf seinem international anerkannten Territorium durch VIDEO

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

Die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates funktionierten nicht. Wir haben große Anstrengungen unternommen. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen, die Bewegung der Blockfreien Staaten, der Europarat, das Europäische Parlament, die Organisation für Islamische Zusammenarbeit und andere Organisationen haben die Beschlüsse verabschiedet. Im Dokument, das zwischen uns und der Europäischen Union paraphiert worden ist, werden auch die Unverletzlichkeit unserer Grenzen, unsere Souveränität und die territoriale Integrität unseres Landes unterstützt. Diese Dokumente bilden solide Grundlagen für die Lösung dieses Konflikts.

Das erklärte Präsident Ilham Aliyev in seiner nächsten TV-Ansprache an die aserbaidschanische Bevölkerung am Dienstag, wie AZERTAC berichtete.

Das Staatsoberhaupt sagte: “Die armenische Führung telefonierte Tag und Nacht mit allen internationalen Organisationen, sendet Briefe an sie und gibt Erklärungen ab, warum Sie Ihre Stimme nicht erheben? Wie kann sie sich bei ihnen Gehör verschaffen? Wie können diese Organisationen ihre Stimmen erheben. Sie haben diese Resolutionen bereits angenommen, und Aserbaidschan führt Operationen auf seinem von der internationalen Gemeinschaft anerkannten Territorium durch. Wir führen keine Operationen in Armenien durch. Wir haben keine solchen Pläne, obwohl sie die Stadt Ganja zweimal aus Armenien mit Raketen angegriffen haben. Wir haben nicht auf ihre Weise reagiert. Wir haben auf dem Schlachtfeld reagiert. Wir rächen uns für unschuldige Menschen auf Schlachtfeld und wir werden weiterhin Rache nehmen.

Das Hauptziel unserer Tätigkeit in internationalen Organisationen war die Verbesserung und Erweiterung dieses Rechtsrahmen, und wir konnten dies erreichen“, so Präsident Ilham Aliyev.