Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan ist bereit, seine Erfahrungen auf dem Gebiet der Behandlung von Covid-19 auszutauschen

Baku, 4. Mai, AZERTAC

Im Zuge der Corona-Pandemie haben aserbaidschanischen Ärzte erneut ihre Professionalität bei der Behandlung von Corona-Patienten unter Beweis gestellt.

Aserbaidschan ist bereit, seine Erfahrungen auf dem Gebiet der Behandlung von Coronavirus-Patienten mit anderen Mitgliedstaaten der Bewegung der Blockfreien Staaten auszutauschen und in diesem Bereich zusammenzuarbeiten.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev in seiner Eröffnungsrede bei einem virtuellen Gipfeltreffen, der heute im Format einer Kontaktgruppe per Videokonferenz stattgefunden hatte.

Das Staatsoberhaupt wies darauf hin, es sei wichtig, auf dem Gebiet des Kampfes gegen Covid-19 gesammelte Erfahrungen sowie Informationen und wissenschaftliche Erkenntnisse zwischen den Fachärzten auszutauschen und bedürftigen Ländern dabei zu helfen.

Präsident Ilham Aliyev gab in seiner Rede eine detaillierte Information über die Arbeiten, die in Aserbaidschan in Richtung der Gewährleistung der Gesundheit der Menschen und ihres sozialen Schutzes geleistet werden.