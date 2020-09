Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan ist einer der seltenen Orte, an denen ethnische und religiöse Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus nicht existieren

Baku, 16. September, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat der jüdischen Gemeinde Aserbaidschans zum Neujahrsfest –Rosch ha-Schana gratuliert.

In seiner Glückwunschadresse wies das Staatsoberhaupt darauf hin, dass die Juden im Laufe der Geschichte in Aserbaidschan, das ein reiches historisches und kulturelles Erbe und eine jahrhundertealte Tradition der Toleranz hat, mit Vertretern anderer Nationen und Religionen immer in Frieden, Ruhe, in einer Atmosphäre gegenseitigen Respekts und Vertrauens gelebt haben. Der Präsident betonte zudem, dass Aserbaidschan einer der wenigen Orte ist, an denen ethnische und religiöse Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus nicht existieren.

Der aserbaidschanische Staat misst der Erhaltung kultureller und spiritueller Werte, der Sprache und Kultur von allen in Aserbaidschan lebenden ethnischen Minderheiten, einschließlich der jüdischen Gemeinde bei, fördert multikulturelle Werte, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu.

Es ist lobenswert, dass unsere Landsleute jüdischer Herkunft, die am gesellschaftspolitischen und soziokulturellen Leben unseres Landes aktiv teilnehmen, immer ihre Loyalität und Liebe zu Aserbaidschan gezeigt haben, unabhängig davon, wo sie leben, und einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Wahrheiten über Aserbaidschan an die Weltgemeinschaft zu vermitteln.

Präsident Ilham Aliyev beglückwünschte der jüdischen Gemeinde Aserbaidschans nochmals zum Neujahrsfest-Rosch Haschana und wünschte jeder jüdischen Familie Frieden und Wohlstand.