Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan ist heute eines der wenigen Länder, die weder wirtschaftlich noch politisch abhängig sind

Baku, 1. Januar, AZERTAC

Um all diese Erfolge zu erzielen, brauchen wir natürlich eine nachhaltige Wirtschaft, und die wirtschaftliche Unabhängigkeit ist seit langem gewährleistet. Heute ist Aserbaidschan eines der wenigen Länder, die weder wirtschaftlich noch politisch abhängig sind.

Das erklärte Präsident Ilham Aliyev bei seiner Neujahrsansprache zum Tag der Solidarität der Welt-Aserbaidschaner und Jahreswechsel, wie AZERTAC berichtete.

Der Präsident sagte. “Wenn wir uns die Wirtschaftsindikatoren dieses Jahres betrachten, sehen wir, dass die Ergebnisse für die Zeit nach der Pandemie zufriedenstellend sind. Die Wirtschaft ist um etwa 5 Prozent gewachsen, und der Nichtölsektor verzeichnete ein Wachstum von mehr als 9 Prozent. Gleichzeitig erreichte unser Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr ein Rekordhoch von 130 Milliarden Manat. Dies ist eine historische Errungenschaft. Parallel dazu sind unsere Auslandsschulden deutlich gesunken. Vor einigen Jahren habe ich der Regierung eine Aufgabe gestellt, dass unsere Auslandsschulden weniger als 10 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts betragen sollen. Im vergangenen Jahr betrug sie 17 Prozent, und in diesem Jahr nach den neuesten Ergebnissen 9,5 Prozent. Zum Vergleich kann ich sagen, dass in manchen entwickelten Ländern die Auslandsverschuldung 100, 120 oder sogar 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beträgt. Das heißt, wir sind nicht vollständig von internationalen Finanzinstituten abhängig.“