Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan legt großen Wert auf Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und Solidarität mit den Mitgliedern der Arabischen Liga

Baku, 2. November, AZERTAC

Wir nehmen am Gipfeltreffen der Liga der Arabischen Staaten in der Eigenschaft als Vorsitzender der Bewegung der Blockfreien Staaten teil. Wir haben auch gute Beziehungen zu Ländern, die Mitglieder der Arabischen Liga sind. Ich bin mir sicher, dass unsere Zusammenarbeit sich in den kommenden Jahren ausweiten, eine neue Dimension gewinnen und eine neue Dynamik bekommen wird.

AZERTAC zufolge sagte dies der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in seiner Rede beim 31. Gipfeltreffen der Liga der Arabischen Staaten am 1. November in Algerien.

Das Staatsoberhaupt wies in seiner Rede darauf, dass Aserbaidschan großen Wert auf bilaterale Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und Solidarität mit den Mitgliedsländern der Arabischen Liga legt.