Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan legt großen Wert auf freundschaftliche Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten

Baku, 2. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschan legt großen Wert auf freundschaftliche Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, die auf gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung beruhen. In den verflossenen letzten dreißig Jahren haben sich die Beziehungen zwischen unseren Ländern, die durch religiöse und kulturelle Wurzeln miteinander verbunden sind, gefestigt. Unsere Kooperationsbeziehungen in verschiedenen Bereichen von gemeinsamem Interesse haben sich in der vergangenen Zeit dynamisch und kontinuierlich entwickelt.

AZERTAC zufolge geht es darum in einem Glückwunschschreiben des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev an Präsident Mohammed bin Zayed Al Nahyan anlässlich des Nationalfeiertags der Vereinigten Arabischen Emirate.

“Ich glaube, dass wir unsere gemeinsamen Bemühungen zur Ausweitung unserer zwischenstaatlichen Beziehungen und Zusammenarbeit auf bilateraler und multilateraler Grundlage fortsetzen werden“, hieß es im Brief.

Präsident Ilham Aliyev wünschte dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate Gesundheit und Glück, Erfolg bei seiner Arbeit, Frieden und Wohlstand für das befreundete Land dieses Landes.