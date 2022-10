Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan leistet wichtige Beiträge zur Entwicklung der Ost-West- und Nord-Süd-Verkehrskorridore

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Die großen Verkehrsinfrastrukturprojekte, die von Aserbaidschan durchgeführt werden, tragen wesentlich dazu bei, dass unser Land zu einem der wichtigsten internationalen Transport- und Logistikzentren wird.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Plenarsitzung des 6. Gipfeltreffens der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien in Astana gesagt hat, als er von logistischen Möglichkeiten Aserbaidschans sprach.

Das Staatsoberhaupt wies darauf, dass das Transitvolumen der in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 2022 über das Territorium Aserbaidschans transportierten Güter um etwa 65 Prozent gestiegen ist: “Aserbaidschan leistet wichtige Beiträge zur Entwicklung der Ost-West- und Nord-Süd-Verkehrskorridore sowie zur Schaffung des Zangazur-Korridors, der ein wichtiger Teil des Mittleren Korridors ist“, so Präsident Ilham Aliyev.