Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan spielt derzeit seine Rolle als zuverlässiger Erdgaslieferant auf dem europäischen Markt

Baku, 2. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschan ist seit 15 Jahren, ein zuverlässiger Öllieferant auf dem europäischen Markt und spielt derzeit seine Rolle als zuverlässiger Erdgaslieferant auf dem europäischen Markt.

Der Preis für unser Erdgas ist günstiger als Gas aus anderen Quellen. Dieses Gas kommt aus einer neuen Quelle. Die Bedeutung des Südlichen Gaskorridors erklärt sich nicht nur durch zusätzliche Gasmengen, sondern auch durch die Verfügbarkeit alternativer Quellen. Dies ist eine Frage der Energiesicherheit.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev in einem Interview mit der spanischen Nachrichtenagentur EFE.

Der Präsident sagte: “Das von uns gelieferte Gas haben wir bereits auf Vertragsbasis an europäische Verbraucher verkauft. Daher müssen wir bei einer zusätzlichen Nachfrage europäischer Verbraucher Verhandlungen aufnehmen, denn Sie müssen Gas zuerst verkaufen und dann produzieren. Dies ist in der Regel die Abfolge der Aktivitäten im Gasgeschäft.

Die nachgewiesenen Erdgasreserven in Aserbaidschan betragen 2,6 Billionen Kubikmeter. Eine solche Menge reicht für unseren Eigenverbrauch und den Export für mindestens 100 Jahre. Wir arbeiten derzeit an der Erschließung neue Felder. Das Interesse großer Energieunternehmen am Öl- und Gassektor Aserbaidschans wächst. Wir können das Volumen und die Produktion steigern, aber dafür müssen wir jetzt Verhandlungen aufnehmen und neue Verträge abschließen. Dann werden wir mehr in die Produktion investieren.“

Es ist in diesem Winter technisch und kommerziell unmöglich. Es bleiben nur noch ein oder zwei Monate. Aber wenn wir jetzt anfangen, denke ich, dass wir für den nächsten Winter bereit sind. Es besteht Potenzial für die Steigerung der Menge, zudem investieren wir und ausländische Investoren derzeit in erneuerbare Energien. Daher werden wir das von uns verbrauchte Erdgas exportieren können, weil wir es durch Sonnen- und Windenergie ersetzen werden. Also, wie gesagt, das Potenzial in diesem Fall ist riesig. Die Pipeline ist in Betrieb. Zukünftig können wir die Routen unserer Lieferungen auf dem Balkan, in Europa und eine Reihe weiterer Länder in Osteuropa expandieren. Dies wäre gut im Hinblick auf die Energiesicherheit sowohl für Verbraucher und Unternehmen, als auch für uns, so Präsident Ilham Aliyev.