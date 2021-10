Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan unterstützt Prinzipien der Souveränität und territorialen Integrität aller Länder

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Die Bewegung der Blockfreien basiert auf den historischen Bandung-Prinzipien, den Prinzipien der Achtung der Souveränität und territorialen Integrität, des Verzichts auf Aggressionshandlungen und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer. Diese Grundsätze bleiben in den modernen internationalen Beziehungen aktuell und wichtig. Wenn sich alle Länder an die Bandung-Prinzipien halten würden, dann würde es keine Kriege und Konflikte in der Welt geben.

AZERTAC zufolge sagte das Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede in einem Videoformat bei einer hochrangigen Veranstaltung zum 60. Jahrestag der Bewegung der Blockfreien Staaten.

Eine grobe Verletzung der territorialen Integrität von Staaten ist absolut inakzeptabel. Aserbaidschan unterstützt uneingeschränkt die Prinzipien der Souveränität und territorialen Integrität aller Länder.

“Um zur Stärkung von Frieden, Sicherheit, Völkerrecht und Gerechtigkeit beizutragen, beschloss Aserbaidschan 2011, der Bewegung der Blockfreien Staaten beizutreten. In kurzer Zeit gewann Aserbaidschan großes Vertrauen und Respekt von Mitgliedern der Bewegung der Blockfreien und wurde im Jahr 2016 auf einstimmigen Beschluss der Leader der Bewegung der Blockfreien zum Vorsitzenden dieser Organisation für die Jahre 2019-2022 gewählt“, so Präsident Ilham Aliyev.