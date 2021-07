Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan war eines von ersten Ländern, die alle Kraft gegen COVID-19-Pandemie eingesetzt haben

Baku, 7. April, AZERTAC

Seit 1950 wird der Weltgesundheitstag (7. April) in Aserbaidschan begangen. Aber im Jahr 2021 hat die Bedeutung der Gesundheit noch mehr an Bedeutung gewonnen. Ein modernes, nachhaltiges und qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem hat für jedes Land Priorität.

2021 ist das Jahr, in dem die Bedeutung der Gesundheit noch wichtiger wird. Jedes Land hält es für eine der höchsten Prioritäten, ein modernes, nachhaltiges und qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem zu haben.

AZERTAC zufolge sgate dies der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in seiner Videobotschaft, die auf Initiative des Generaldirektors der Organisation der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, im WHO-Hauptquartier in Genf, Schweiz, präsentiert worden war.

Der Staatschef sagte: “In Aserbaidschan werden derzeit erhebliche Änderungen im Gesundheitswesen vorgenommen. Mit der Einführung der obligatorischen Krankenversicherung stärkt Aserbaidschan die medizinische Grundversorgung, erneuert medizinische Notfalldienste und erleichtert die Digitalisierung durch den Start einer E-Health-Plattform und nationaler Gesundheitskonten im Land.

In der Zwischenzeit hat das zweite Jahr der COVID-19-Pandemie für die Gesundheitssysteme aller Länder außerordentliche Belastungen zur Folge.“

Aserbaidschan war eines der ersten Länder, die alle Kraft gegen die COVID-19-Pandemie eingesetzt haben. Auf unsere Initiative wurden der Gipfel des Türkischen Rates im April 2020, das Gipfeltreffen der Bewegung der Blockfreien Staaten im Mai 2020 und die Sondersitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs im Dezember 2020 abgehalten, fügte der Staatschef hinzu.

Aserbaidschan ist all seinen internationalen Verpflichtungen nachgekommen und hat freiwillige Beiträge in Höhe von 10 Millionen US-Dollar an die Weltgesundheitsorganisation geleistet, so Präsident Ilhm Aliyev.