Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan wird Zusammenarbeit mit WHO weiter fortsetzen

Baku, 7. April, AZERTAC

Anlässlich des Weltgesundheitstags hat Präsident Ilham Aliyev einen Beitrag in den sozialen Medien geteilt, wie AZERTAC mitteilte. Im Beitrag heißt es: “Wir schätzen die Arbeit von Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Generaldirektor der WHO, hoch ein. Aserbaidschan wird seine enge Zusammenarbeit mit dieser Organisation fortsetzen. Der 7. April ist Weltgesundheitstag. Die Weltgesundheitsorganisation feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Aserbaidschan misst der Umsetzung des UN-Nachhaltigkeitsziels 3 „Ein gesundes Leben für alle“ große Bedeutung bei und führt eine konsequent Arbeit in dieser Richtung durch. Mit der Unterstützung der WHO hat die Bewegung der Blockfreien Staaten unter dem Vorsitz Aserbaidschans eine weltweite Führungsrolle bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie bewiesen", fügte das Staatsoberhaupt hinzu.