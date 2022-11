Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan wird alle notwendigen Schritte einleiten, falls Armeniens Streitkräfte aus Karabach nicht abgezogen würden

Baku, 8. November, AZERTAC

Wir halten uns einfach immer an alle internationalen Abkommen. Wir sind ein gerechtes Volk und ein gerechtes Land. Wenn wir eine Verpflichtung übernommen haben, dann erfüllen wir diese. Wir erfüllen seit zwei Jahren alle Verpflichtungen, die wir in der am 10. November 2020 unterzeichneten Erklärung übernommen haben, sagte der Präsident der Republik und Oberbefehlshaber der aserbaidschanischen Armeen Ilham Aliyev in seiner Ansprache bei der Zeremonie, die anlässlich des Siegestages am 8. November in der Stadt Schuscha stattfand.

Hält sich die armenische Seite daran? Nein!, fügte der Präsident hinzu. Er sagte: Gleich nach dem Zweiten Karabach-Krieg hatte sie einfach solche Angst, dass sie sich selbstverständlich an diese Bestimmungen hielt und die besetzten Gebiete der Regionen Agdam, Kelbadschar, Latschin ohne einen einzigen Schuss an uns zurückgab. Wenn es nicht zurückgegeben worden wäre, hätten wir ihnen wieder den Kopf aufgeschlagen. Und dann was? Danach begannen sie wieder, die Zeit in die Länge zu ziehen. Ich möchte noch einmal sagen, dass diese Verpflichtung noch nicht vollständig erfüllt ist. Was machen die armenischen Streitkräfte in Karabach? Unsere Geduld ist nicht grenzlos, und ich möchte noch einmal warnen, dass Aserbaidschan alle notwendigen rechtlichen Schritte einleiten, wenn diese Verpflichtung nicht erfüllt wird.“

Der Zangazur-Korridor ist eine Verpflichtung Armeniens, es hat diese Verpflichtung übernommen. Seit zwei Jahren haben wir die Autos, die auf der Latschin-Straße von Armenien nach Karabach und umgekehrt fahren, nicht gestört. Wir haben eine Freizügigkeitsverpflichtung übernommen und erfüllen sie. Armenien verpflichtete sich auch, sicherzustellen, dass es eine Verkehrsverbindung zwischen den westlichen Regionen Aserbaidschans und der Autonomen Republik Nachitschewan gibt. Zwei Jahre sind vergangen. Es gibt keine technisch und wirtschaftliche Begründung, keinen Verkehr, keine Eisenbahn, keine Straße. Wie lange müssen wir warten?, so Präsident Ilham Aliyev.