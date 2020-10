Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschanische Armee befreite 13 weitere Dörfer in den Regionen Zangilan, Füsuli Gubadli und Jabrayil aus Okkupation

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Heute hat die Aserbaidschanische Armee die Dörfer Birinji Aghali, Ikinji Aghali, Uchunju Aghali, Zarnali in der Region Zangilan, das Dorf Mandili im Rayon Füsuli, die Dörfer Gazanzami, Khanaghabulag, Chullu, Guschchular, Garaaghaj in der Region Jabrayil und Dörfer Giyasli, Abilja and Gilijan im Distrikt Gubadli aus Okkupation befreit.

Es lebe Aserbaidschanische Armee!

Karabach ist Aserbaidschan!

Darüber schrieb Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev am Mittwoch auf Twitter, wie AZERTAC berichtete.