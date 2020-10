Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschanische Armee befreite 9 weitere Dörfer in den Regionen Khojavand, Jabrayil und Zangilan

Baku, 23. Oktober, AZERTAC

Die siegreiche Aserbaidschanische Armee hat heute die Dörfer Dolanlar und Bunyadli in der Region Khojavand, die Dörfer Dagh Tumas, Nusus, Khalafli, Minbashili, Veysalli in Distrikt Jabrayil und die Dörfer Vanadli and Mirzahasanli im Rayon Zangilan befreit. Es lebe die Aserbaidschanische Armee! Karabach ist Aserbaidschan!

Darüber schrieb der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev auf seiner offiziellen Twitter-Seite, wie AZERTAC berichtete.