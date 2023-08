Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschanische und usbekische Energieunternehmen arbeiten eng zusammen

Baku, 23. August, AZERTAC

„Unsere Energieunternehmen arbeiten eng zusammen“, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in einer gemeinsamen Presseerklärung mit seinem usbekischen Amtskollegen Shavkat Mirziyoyev.

„Wir sehen, dass der Güterverkehr im Transport- und Logistiksektor zugenommen hat. Es gebe viel Kooperationspotenzial in diesem Bereich. Heute haben wir Themen erörtert, die unsere enge Zusammenarbeit in allen Bereichen für viele Jahre bestimmen werden“, so Präsident Aliyev.