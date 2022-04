Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschans Beziehungen zu China entwickeln sich sehr erfolgreich

Baku, 29. April, AZERTAC

Aserbaidschans Beziehungen zu China entwickeln sich sehr erfolgreich. Bei unseren Treffen mit dem chinesischen Staatschef haben wir über regionale und bilaterale Beziehungen gesprochen.

Das sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in seiner Rede bei der internationalen Konferenz “Entwicklung und Zusammenarbeit“, die am Freitag, dem 29. April an der ADA-Universität in Baku veranstaltet wurde.

”Ich muss sagen, dass Präsident Xi Jinping mich einen großen Freund Chinas nannte. “Xi Jinping ist ein enger Freund Aserbaidschans, und 2019 war ich eines der wenigen Staatsoberhäupter, die zum internationalen Forum “Ein Gürtel, eine Straße" eingeladen wurden“, so Präsident Ilham Aliyev.