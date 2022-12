Präsident Ilham Aliyev: Bau des Tiefgründungswerks in Baku ist eine der größten Errungenschaften

Baku, 13. Dezember, AZERTAC

Der Bau des Tiefgründungswerks namens Heydar Aliyev in Baku ist eine der größten Errungenschaften.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev am Dienstag, dem 13. Dezember, als ein Stützgerüst für die Ölplattform “Azeri-Zentral-Ost“ im Tiefgründungswerk namens Heydar Aliyev in Baku heute nach Fertigstellung vom Stapel gelassen wurde.

“Das ist eine beachtliche Leistung. Darüber hinaus teilten wir vor einigen Tagen unsere Erinnerungen an die Vergangenheit dieses Werkes, als neuer Tanker namens “Akademiker Yusifzade“ in Betrieb genommen wurde. Dieses Tiefgründungswerk ermöglichte uns die Verwirklichung von zukünftigen Öl- und Gasprojekten. Wenn diese Anlage Ende der 1970er und 1980er Jahre nicht gebaut worden wäre, dann würde der Beginn der Förderung viel Zeit beanspruchen“, so Präsident Ilham Aliyev.