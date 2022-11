Präsident Ilham Aliyev: Befreiung von Schuscha von armenischer Besatzung ist unsere ruhmreiche Geschichte

Baku, 8. November, AZERTAC

“Die Befreiung von Schuscha von der Besatzung ist unsere glorreiche Geschichte. Mit der Befreiung von Schuscha von der Okkupation vor zwei Jahren hat die aserbaidschanische Armee eine ruhmreiche Seite in unserer Geschichte geschrieben. Diese ruhmreiche Seite wird für immer in unserer Erinnerung bleiben. Das aserbaidschanische Volk und zukünftige Generationen werden zu Recht stolz auf diesen glorreichen Sieg sein“, sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan und Oberbefehlshaber der aserbaidschanischen Armeen Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Zeremonie, die anlässlich des Siegestages am 8. November in der Stadt Schuscha stattfand.

“Als unsere nur mit leichten Waffen bewaffneten heldenhaften Soldaten Schuscha befreiten, waren sie bereit, für das Vaterland, für unser Land zu sterben. Wir alle hatten ein gutes Verständnis dafür, dass unser vollständiger Sieg ohne Schuscha nicht möglich wäre“, sagte das Staatsoberhaupt.

“ In zahlreichen Interviews während des Krieges habe ich einige Punkte im Zusammenhang mit seinem Verlauf offengelegt. Natürlich konnte ich nicht über alles reden. Konnte vor allem nicht viel über zukünftige Pläne sagen. Nur einmal, als ich eine Frage beantwortete, sagte ich, dass unser Sieg ohne Schuscha unvollständig wäre. Ich bin sicher, dass die Menschen in Aserbaidschan sehr gut verstanden haben, dass unser Endziel, das Endziel des Krieges, die Befreiung von Schuscha von der Besatzung ist. Nicht nur, weil Schuscha die Krone Karabachs ist, nicht nur, weil die Befreiung der strategisch günstig gelegenen Stadt Schuscha über den Ausgang des Krieges entschied. Und auch, weil Schuscha das Herz des aserbaidschanischen Volkes ist, ein heiliger Ort für jeden Aserbaidschaner“, so Präsident Ilham Aliyev.