Baku, 31. Dezember, AZERTAC

In diesem Jahr wurden mehrere Militäroperationen durchgeführt, und diese Operationen bestätigten erneut das hohe Niveau unserer Kampffähigkeit. Die Operation “Farruch“, die Operation “Revanche“ sowie Zusammenstöße an der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien im September führten zu unserem nächsten glorreichen Sieg. Bei Zusammenstößen an der Grenze konnte Aserbaidschan seine Positionen auf vielen strategisch wichtigen Höhen weiter stärken.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev bei seiner Neujahrsansprache zum Tag der Solidarität der Welt-Aserbaidschaner und Jahreswechsel.

