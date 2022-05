Präsident Ilham Aliyev: Derzeit werden im Rayon Zangilan große Infrastrukturprojekte umgesetzt

Baku, 4. Mai, AZERTAC

Wir werden alle während der armenischen Besatzung zerstörten Regionen wiederherstellen. Zangilan/Sängilan ist der erste Distrikt unter diesen Regionen. Die ehemalige Binnenvertriebene bald in jene Region zurückkehren. Das erste Pilotprojekt wird im Dorf Aghali, Zangilan, durchgeführt.

Das sagte dies Aserbaidschans Staatspräsident Ilham Aliyev, als er Vahid Hajiyev im Zusammenhang mit der Ernennung zum Sondergesandten des Präsidenten für die Region Zangilan, die Teil der Wirtschaftsregion Ost-Zangazur/Sängäsur ist, in einem Videoformat zum Gespräch empfing, berichtete AZERTAC.

Derzeit werden im Distrikt Zangilan große Infrastrukturprojekte umgesetzt. Unter diesen Projekten möchte ich die Verkehrsinfrastruktur besonders betonen, die Teil des Zangazur-Korridors ist. Der internationale Flughafen Zangilan soll dieses Jahr in Betrieb genommen werden. Ich bin mir sicher, dass dieser Flughafen unterschiedliche Funktionen haben wird, denn wir sehen Zangilan als internationales Transport- und Logistikzentrum der Zukunft. Der Bau des zweiten Flughafens in den befreiten Ländern nach der Region Füsuli im Rayon Zangilan wird ein wichtiges Instrument sein, um unsere Wirtschafts-, Verkehrs- und Sicherheitsprobleme zu lösen ", so Präsident Ilham Aliyev.