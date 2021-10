Präsident Ilham Aliyev: Derzeit wird die Frage der EU-Beteiligung im Südkaukasus eingehend erörtert

Baku, 13. Oktober AZERTAC

Die Frage der Beteiligung der Europäischen Union im Südkaukasus wird derzeit eingehend erörtert. Beim Besuch des Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel in Aserbaidschan in diesem Sommer führten wir ausführliche Diskussionen über die breite Agenda der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der EU. Natürlich gibt es traditionelle Bereiche wie beispielsweise Energie, in denen die Umsetzung von Großprojekten nur zu begrüßen ist.

Das sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in einem Interview mit der italienischen Zeitung “La Repubblica“.

Das Staatsoberhaupt sagte: “Die Europäische Union ist am Verkehrspotenzial Aserbaidschans interessiert. Denn wir machen Aserbaidschan zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt Eurasiens mit moderner Infrastruktur und abwechslungsreichen Kommunikationswegen mit den Nachbarn. Die Europäische Union plant, an diesem Prozess teilzunehmen. Wir diskutieren auch die Rolle der Europäischen Union bei der Entwicklung der Nachkriegszeit im Südkaukasus“.