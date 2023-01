Präsident Ilham Aliyev: Die Welt hat Ergebnisse des Zweiten Karabach-Krieges akzeptiert

Baku, 10. Januar, AZERTAC

Nach dem Zweiten Karabach-Krieg bestand unsere Hauptaufgabe darin, unseren glorreichen militärischen Sieg auch auf politischer Ebene zu sichern. Wir haben uns sofort an die Arbeit gemacht, weil wir sehr gut verstanden haben, dass wir auf bestimmte Probleme stoßen könnten, falls die Weltgemeinschaft diesen Sieg nicht akzeptiert hätte.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev in einem Interview mit lokalen Fernsehsendern.

“Ich denke, dass man heute, zwei Jahre nach dem Krieg, mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass die Ergebnisse des Krieges von der Welt akzeptiert wurden. Die gerechte Position Aserbaidschans wurde erneut bestätigt und wir müssen unsere Position weiter stärken. In den letzten zwei Jahren konnten wir erreichen, was wir sowohl auf internationaler Ebene als auch innerhalb des Landes wollten“, so Präsident Ilham Aliyev.