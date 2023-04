Präsident Ilham Aliyev: Ein Haufen separatistischer Narren sollte wissen, dass man unsere Geduld nicht zu lange auf die Probe stellen sollte

Baku, 18. April, AZERTAC

Die Separatisten, die sich gerade fiktive Namen erfinden – der eine nennt sich Präsident, der andere Minister, der andere nennt sich Parlamentssprecher. Dieses Haufen separatistischer Narren sollte endlich wissen, dass man unsere Geduld nicht zu lange auf die Probe stellen sollte, sagte Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev, als er vom aserbaidschanischen Fernsehen im Bezirk Salyan interviewt wurde.

„Ich bin mir sicher, dass die Mehrheit der derzeit in Karabach lebenden armenischen Bevölkerung bereit ist, die aserbaidschanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Einfach gesagt, diese Blutegel, diese Raubtiere lassen diese Leute nicht in Frieden leben, nachdem sie sie 30 Jahre lang als Geiseln gehalten haben. Daher ist meine Position die folgende. Lass es alle hören – sowohl die armenische Führung als auch die Kräfte, die heute hinter ihnen stehen – niemand kann unseren Willen beeinflussen. Wir haben es bewiesen – während und nach dem Krieg. Notfalls werden wir das in irgendeiner Form noch einmal beweisen“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.