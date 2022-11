Präsident Ilham Aliyev: Es gibt Schulen im Iran, in denen auf Armenisch unterrichtet wird, aber es gibt keine Schulen in aserbaidschanischer Sprache

Baku, 25. November, AZERTAC

In Aserbaidschan gibt es 340 russischsprachige Schulen. Außerdem wird in den zehn Schulen in Aserbaidschan auf Georgisch unterrichtet. In Georgien gibt es 116 Schulen, in denen die Unterrichte auf Aserbaidschanisch erteilt werden. Es gibt Schulen im Iran, in denen auf Armenisch unterrichtet wird, aber es gibt keine Schule, in der auf Aserbaidschanisch unterrichtet wird. Wie kann das sein? Wenn jemand sagt, das sei eine Einmischung in innere Angelegenheiten, lehnen wir das entschieden ab. Aserbaidschans Außenpolitik ist ganz klar. Wir haben uns nicht in die inneren Angelegenheiten irgendeines Staates eingemischt und mischen uns nicht ein.

Das sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev auf der internationalen Konferenz zum Thema “Geopolitik, Sicherheit und Wirtschaft entlang des mittleren Korridors” in Baku, berichtete AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev sagte: “Wir sprechen die Frage der Erteilung der Unterrichte in aserbaidschanischer Sprache in iranischen Schulen an, weil ansonsten die Aserbaidschaner im Iran, die ihre Muttersprache sprechen, die literarische Komponente der Sprache verlieren und die aserbaidschanische Sprache nur im täglichen Umgang verwendet wird.“