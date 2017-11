Präsident Ilham Aliyev: Es wird keine Änderung in unserer prinzipiellen Position zum Berg-Karabach-Konflikt geben

Baku, 14. November, AZERTAC

Es wird keine Änderung in unserer prinzipiellen Position zur Beilegung des Berg-Karabach-Konfliktes geben. Der armenisch-aserbaidschanische Berg-Karabach-Konflikt sollte im Rahmen der territorialen Integrität unseres Landes gelöst werden. Es gibt keinen anderen Weg.

Staatspräsident Ilham Aliyev sagte das in seiner Rede bei der feierlichen Zeremonie zum 25. Jahrestag der Gründung der Partei Neues Aserbaidschan, berichtete AZERTAC.

Wir werden die Gründung eines zweiten armenischen Staates auf unseren historischen Gebieten nie zulassen, betonte das Staatsoberhaupt. Präsident Ilham Aliyev sagte: “Die Grundsätze und Normen des Völkerrechts sollten angewendet werden, die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats sollten vollständig umgesetzt werden und die Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans müssen wiederhergestellt werden. Das ist eine prinzipielle Position Aserbaidschans. Diese Position basiert auf der Geschichte und dem internationalen Recht. Berg-Karabach ist unser historisches, altes Gebiet. Die ganze Welt und alle Länder erkennen die territoriale Integrität Aserbaidschans an und respektieren sie. Berg-Karabach ist ein integrierender Bestandteil von Aserbaidschan."

Präsident Ilham Aliyev erinnerte daran, dass das in diesem Jahr in Berg-Karabach abgehaltene illegale Referendum eine Torheit Armeniens ist. Die Ergebnisse dieses Referendums wurden von der gesamten Weltgemeinschaft sowie den Nachbarländern, den Vorsitzländern der OSZE Minsk-Gruppe, der Europäischen Union und anderen Organisationen nicht anerkannt. Damit bekräftigten sie nochmals, dass Berg-Karabach ein integraler Bestandteil Aserbaidschans ist, so Staatspräsident Ilham Aliyev