Präsident Ilham Aliyev: Europarat verliert an Bedeutung

Baku, 6. Februar, AZERTAC

Im vergangenen Monat haben alle türkischen Delegationsmitglieder bei einer Sitzung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg ihre Unterstützung und Solidarität für die gerechte Position Aserbaidschans gezeigt. Aserbaidschanische Delegationsmitglieder unterstützten ihrerseits immer die Türkei.

AZERTAC zufolge erklärte dies Präsident Ilham Aliyev, als er eine Delegation unter der Leitung des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu zum Gespräch empfing.

Das Staatsoberhaupt betonte mit Bedauern, dass der Europarat Aserbaidschan und die Türkei ins Visier genommen hat. ”Ich erinnere mich noch daran, dass einer meiner ersten Schritte darin bestand, ein Treffen der aserbaidschanischen Delegation mit der türkischen Delegation zu organisieren, als ich zum ersten Mal als Leiter der aserbaidschanischen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates zu arbeiten begann.

Es gelang uns, zusammenzutreffen. Wir wurden bei unserem ersten Treffen einig, uns in allen Fragen immer gegenseitig zu unterstützen. Ich bedauere sehr und bin der Meinung, dass seitdem ein Degradierungsprozess im Europarat begonnen hat. Diese Organisation verliert allmählich an ihre internationale Bedeutung “, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu.

Der Europarat ist heute nicht in der Lage, die in der Welt laufenden Prozesse zu beeinflussen. In den verflossenen Jahren ist die Autorität der Organisation deutlich gesunken. Der Hauptgrund dafür sei eine Heuchelei, Doppelmoral und Ungerechtigkeit, die in der Organisation herrschen, so Präsident Ilham Aliyev.