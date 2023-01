Präsident Ilham Aliyev: Förderung einer langen Tradition der Toleranz bildet den Schwerpunkt unserer Staatspolitik

Baku, 4. Januar, AZERTAC

Vertreter verschiedener Nationen und Religionen in Aserbaidschan haben geschichtlich in Frieden und Ruhe, in einer Atmosphäre gegenseitigen Respekts und Vertrauens gelebt.

Multikulturalität nimmt einen Stellenwert in der Staatspolitik in Aserbaidschan. Aserbaidschan gilt eines von den Zentren für Multikulturalismus in der Welt und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der interkulturellen Beziehungen. Unabhängig von Sprache, Religion und Nationalität haben alle Menschen in unserem Land die gleichen Rechte und Freiheiten. Die Förderung einer langen Tradition der Toleranz bildet den Schwerpunkt unserer Staatspolitik.

AZERTAC zufolge schrieb darüber Präsident Ilham in seiner Glückwunschadresse an die orthodox-christliche Gemeinde in Aserbaidschan.

In seinem Brief wies das Staatsoberhaupt darauf hin, dass die Erhaltung und Förderung von kultureller Vielfalt, einer langen Tradition der Toleranz und die Einhaltung und Achtung grundlegender Prinzipien des Humanismus, die sich in unserer Gesellschaft seit Jahrhunderten herausgebildet haben, bilden den Schwerpunkt der Staatspolitik in Aserbaidschan.

Präsident Ilham Aliyev gratulierte der gesamten christlichen Gemeinde Aserbaidschans zu Weihnachten und wünschte unseren christlichen Landsleuten, die an allen Bereichen unseres gesellschaftlichen und politischen Lebens Glück und Wohlstand aktiv teilnehmen, Glück und Wohlstand.

Das Staatsoberhaupt bezeichnete Weihnachten als Symbol für Neuheit, Reinheit, Mitgefühl und Freundlichkeit und übermittelte seine herzlichsten Glückwünsche zu diesem heiligen Tag und wünsche allen Familien der christlichen Gemeinde Glück und ein Leben im Wohlstand in Fülle.