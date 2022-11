Präsident Ilham Aliyev: Frankreichs Massaker an den Algeriern ist ein Ereignis, das die Welt niemals vergessen sollte

Baku, 2. November, AZERTAC

Das Massaker, das Frankreichs an der algerischen Bevölkerung verübt hatte, ist ein Ereignis, das die Welt niemals vergessen sollte. Frankreich führte einen schrecklichen Krieg gegen das algerische Volk. Bei diesem schrecklichen Massaker wurden 1,5 Millionen Menschen getötet.

AZERTAC zufolge sagte dies der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede beim 31. Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Algerien.

Der Staatschef erinnerte in seiner Rede, dass er im Rahmen seines Besuchs in Algerien das Märtyrerdenkmal und das Nationale Mudschaheddin-Museum besucht hat, und sagte: “Heute müssen wir unser Bestes tun, zu verhindern, dass es in Zukunft gar nicht mehr zu solchen schrecklichen Vorfällen kommt.“