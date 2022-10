Präsident Ilham Aliyev: “Ich hoffe, dass wir uns langsam einem Frieden nähern”

Baku, 6. Oktober, AZERTAC

Ich hoffe, dass wir uns langsam einem Frieden nähern. Ich schätze die Arbeit von Charles Michel auf diesem Gebiet hoch ein. Denn wie Sie wissen, fanden in Brüssel bereits mehrfach trilaterale Treffen statt, und jedes Mal nähern wir uns langsam einem Frieden.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev in einem Interview mit einer Reihe von aserbaidschanischen Fernsehsendern am 6. Oktober in Prag.

Das Staatsoberhaupt hob hervor, dass dieses vierseitige Treffen von Charles Michel und Emmanuel Macron organisiert wurde. Der Präsident von Aserbaidschan sagte: ”Bei dem Treffen wurden wichtige Themen diskutiert, und ich denke, dass dieses Treffen auch wichtig sein wird, um einen Frieden zu schließen. Die Kontakte bestehen noch. Wir verabredeten uns nach dem Abendessen wieder zu treffen. Auf jeden Fall wurde der Friedensprozess bereits angekurbelt."