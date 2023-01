Präsident Ilham Aliyev: Im Ausland lebende Aserbaidschaner sind stolz darauf, Söhne des siegreichen Aserbaidschan zu sein

Baku, 1. Januar, AZERTAC

Heute ist der Tag der Solidarität der Welt-Aserbaidschaner. Ich grüße aufrichtig alle unsere Landsleute, die im Ausland leben, und wünsche Ihnen viel Erfolg. Sie wissen, dass es einen starken unabhängigen Staat Aserbaidschan gibt, und sie können sich auf ihn verlassen.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev bei seiner Neujahrsansprache zum Tag der Solidarität der Welt-Aserbaidschaner am 31. Dezember und Jahreswechsel.

“Ich bin mir sicher, dass die heute im Ausland lebenden Aserbaidschaner stolz darauf sind, die Söhne des siegreichen Aserbaidschan zu sein.

Der Kongress der Welt-Aserbaidschaner, der dieses Jahr in der Stadt Schuscha stattfand, war ein historisches Ereignis. Dieser in Schuscha abgehaltene Kongress hatte eine große symbolische Bedeutung. Die aserbaidschanische Gesellschaft und die aserbaidschanischen Bürger vereinigten sich wie geballte Faust, und ich bin überzeugt, dass auch die absolute Mehrheit der Welt-Aserbaidschaner mit dem gleichen Ansatz vorgehen wird. In jedem Fall können sie sich auf die Unterstützung eines starken Aserbaidschans verlassen“, so Präsident Ilham Aliyev.