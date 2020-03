Präsident Ilham Aliyev: Im laufenden Jahr soll viel Arbeit im sozialen Bereich geleistet werden

Baku, 19.März, AZERTAC

In diesem Jahr soll viel Arbeit im sozialen Bereich geleistet werden. Seit Jahresbeginn wurden drei große Krankenhäuser mit meiner Teilnahme in den Regionen Goranboy, Schämkir und Gazach eingeweiht. Es ist auch vorgesehen, neue Krankenhäuser zu eröffnen und an der Schaffung einer sozialen Infrastruktur zu arbeiten. Obwohl die Ölpreise auf den Weltmärkten stark gesunken sind, werden alle unsere sozialen Verpflichtungen erfüllt. Durch weitere Maßnahmen und Entscheidungen des letzten Jahres sind unsere Haushaltsausgaben im sozialen Bereich zwar erheblich gestiegen, aber alle sozialen Verpflichtungen werden erfüllt. Alle sozialen Infrastrukturprojekte werden umgesetzt werden.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev in seinem Glückwunsch zum Frühlingsfest “Novruz“ an das aserbaidschanische Volk.

Darüber hinaus sollten 7000 Wohneinheiten gebaut werden, um die Lebensbedingungen von Binnenvertriebenen weiter zu verbessern, fügte der Staatschef hinzu. 1500 weitere Wohnungen sollten für Märtyrerfamilien gebaut werden. Es kann kein Zweifel darüber bestehen. Ich bin mir sicher, dass wir auch 2020 erfolgreich abschließen werden. Viele Länder stehen heute jedoch vor großen Herausforderungen. In diesen Ländern herrscht eine politische und wirtschaftliche Krise. Einige Öl produzierende Länder leiden bereits unter sinkenden Ölpreisen. Das neuartige Coronavirus erschwert natürlich die Lage. Aber ich glaube, dass Aserbaidschan auch diese harte Prüfung bestehen wird. Um dies zu erreichen, müssen wir Verantwortung wahrnehmen und Solidarität zeigen. Um unser Volk und unseren Staat in dieser schwierigen Zeit der Welt zu schützen, müssen wir erneut die herausragendsten Eigenschaften unseres Volkes demonstrieren und der Welt präsentieren, so Präsident Ilham Aliyev.