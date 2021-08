Präsident Ilham Aliyev: In befreiten Gebieten sollen drei internationale Flughäfen gebaut werden VIDEO

Baku, 17. August, AZERTAC

Ein weiterer internationaler Flughafen wird derzeit im Rayon Latschin n gebaut. Der Bau dieses Flughafens wurde von mir vor einiger Zeit angekündigt. Ich sagte, dass in den von der Besatzung befreiten Gebieten drei internationale Flughäfen gebaut werden. In den Rayons Füsuli und Sängilan haben die Bauarbeiten bereits begonnen. Der internationale Flughafen Füsuli sollte Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres betriebsbereit sein. Die Inbetriebnahme des Flughafens Sängilan wird voraussichtlich 2022 erfolgen.

Das sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einer Zeremonie zur Grundsteinlegung eines internationalen Flughafens in der Latschin am Montag, dem 16. August, berichtete AZERTAC.

Künftig wird es möglich sein, sowohl den Flughafen Füsuli, als auch den Flughafen Latschin zu nutzen, um mit Flugzeug in die Stadt Schuscha zu reisen, so Präsident Ilham Aliyev.