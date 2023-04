Präsident Ilham Aliyev: Kennenlernen von historischen Stätten sowohl in Georgien als auch in Aserbaidschan stärkt unsere Freundschaft noch mehr

Baku, 7. April, AZERTAC

Unsere Treffen tragen einen regelmäßigen Charakter. Vor sechs Monaten waren wir Ihre Gäste in Georgien und heute sind Sie zu Besuch in Aserbaidschan, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev auf einer gemeinsamen Presseerklärung nach seinem Treffen mit dem georgischen Premierminister Irakli Garibashvili in Gabala.

„Als ich in Georgien war, besuchte ich den Bezirk Mzcheta. Heute besuchen Sie den Rayon Gabala. Ich halte es für eine sehr gute Tradition. Denn so lernen wir die interessanten historischen Stätten sowohl Georgiens als auch Aserbaidschans kennen. Das stärkt unsere Freundschaft noch mehr“, so Präsident Ilham Aliyev.