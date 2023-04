Präsident Ilham Aliyev: Konzept ethnischer Versöhnung von Balkanregion kann auch für Südkaukasus interessant sein

Baku, 12. April, AZERTAC

Das Konzept der ethnischen Versöhnung Nordmazedoniens und der Balkanregion sowie Erfahrungen auf dem Gebiet der Schaffung einer Wiedereingliederung und einer integrativen Gesellschaft könnten auch für die Südkaukasus-Region interessant sein.

Das sagte Präsident Ilham Aliyev, als er den amtierenden OSZE-Vorsitzenden, nordmazedonischen Außenminister, Bujar Osmani, zum Gespräch empfing.

Das Staatsoberhaupt verwies darauf, dass der Friedensprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan derzeit in zwei Richtungen läuft. Aserbaidschan schlug vor, Treffen in Baku zu organisieren, um direkte Kontakte mit armenischen Einwohnern der Wirtschaftsregion Karabach zu haben. Sie wurden nach Baku eingeladen, um sowohl Reintegration als auch verschiedene Infrastrukturprojekte betreffende Themen zusammen zu erörtern, so Präsident Ilham Aliyev.