Präsident Ilham Aliyev: Leider reagiert Armenien noch nicht positiv auf unsere Friedensinitiativen

Baku, 2. Oktober, AZERTAC

Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass wir bereit sind. Tatsächlich haben Verhandlungen und Kontakte begonnen. Auf der Ebene der stellvertretenden Ministerpräsidenten von Aserbaidschan, Armenien und Russland gibt es ein Kooperationsformat, das der Öffnung der Kommunikation gewidmet ist.

Das sagte Präsident Ilham Aliyev in einem Interview mit der spanischen Nachrichtenagentur EFE, berichtete AZERTAC.

Der Präsident sagte: “Auch die armenischen und aserbaidschanischen Außenminister trafen sich kürzlich im Rahmen der UN-Vollversammlung. Dies war das erste Mal seit Kriegsende. Soweit unser Minister mich informiert hat, halte ich das Treffen für konstruktiv. Unsere Position bleibt auch nach Kriegsende unverändert. Wir wollen normale Beziehungen zu Armenien auf der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der territorialen Integrität beider Länder aufbauen. Wir sind bereit, sofort mit der Delimitation unserer Grenzen und natürlich mit der Demarkation dieses Prozesses zu beginnen. Wir haben auch unsere Bereitschaft erklärt, mit Armenien an einem künftigen Friedensabkommen zu arbeiten. All diese Initiativen wurden von mir und anderen aserbaidschanischen Beamten wiederholt hervorgehoben. Zu unserem Leidwesen hat die armenische Seite noch nicht positiv auf unsere Friedensinitiativen reagiert. So bleibt unsere Position unverändert und es gibt einige Schritte, aber ich denke, wir hätten in diesem Jahr mehr Fortschritte machen können“.