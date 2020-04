Präsident Ilham Aliyev: Neue Quarantäneregeln sind auf Eindämmung schneller Ausbreitung von Covid-19 abgezielt

Baku, 6. April, AZERTAC

Jeder Bürger muss neue Quarantäneregeln, die am 5. April in Kraft getreten sind, beachten. Dies Anti-Corona-Maßnahmen sind darauf abgezielt, eine schnelle Ausbreitung des Virus in Aserbaidschan zu verhindern. Ich habe wiederholt erklärt, dass wir eine nationale Einheit und Solidarität zeigen müssen, um gegen Covid-19 noch effektiver kämpfen zu können. Nur durch drastische Maßnahmen konnte die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Jeder Bürger muss die geltenden Regeln befolgen. Man wird gegen diejenigen, die die geltenden Quarantäneregeln verletzen, strenge Maßnahmen einleiten.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev in seiner Ansprache an die Menschen in Aserbaidschan.

Das Staatsoberhaupt zeigte sich zuversichtlich, dass die Bürger diese Regeln streng beachten werden.