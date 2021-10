Präsident Ilham Aliyev: Präsident Wladimir Putin spielte eine große Rolle von beim Aufhören der Feindseligkeiten in Karabach

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Ich möchte noch einmal auf eine große Rolle des Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Wladimirowitsch Putin, beim Aufhören der Feindseligkeiten in Karabach hinweisen, was es ermöglicht hatte, Tausende von Opfern auf beiden Seiten zu vermeiden.

Das sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Sitzung des Rates der GUS-Staats- und Regierungschefs am 15. Oktober in einem Online-Format, berichtete AZERTAC.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte daran, dass Armenien entsprechend der trilateralen Erklärung seine Besatzungstruppen aus den besetzten Teilen der aserbaidschanischen Regionen Aghdam, Latschin und Kelbadscharr abgezogen hat. “Davor befreiten die Streitkräfte Aserbaidschans mehr als 300 Städte und Dörfer. Somit wurde der Konflikt auf dem militärisch-politischem Weg beigelegt. Außerdem wurden russische Friedenstruppen in der aserbaidschanischen Region Karabach stationiert. Es wurde eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz der stellvertretenden Ministerpräsidenten Russlands, Aserbaidschans und Armeniens gebildet, um sich mit der Lösung von Probleme mit der Wiedereröffnung der Verkehrsverbindung zu befassen “, so Präsident Ilham Aliyev.