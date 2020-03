Präsident Ilham Aliyev: Seit Jahresbeginn geleistete Arbeiten bestätigen erfolgreiche Entwicklung unseres Landes

Baku, 19. März, AZERTAC

Die seit Jahresbeginn geleisteten Arbeiten bestätigen die erfolgreiche Entwicklung unseres Landes, Aserbaidschan wird modernisiert. Die Reformen in Aserbaidschan decken fast alle Bereiche ab.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev in seinem Glückwunsch zum Frühlingsfest “Novruz“ an das aserbaidschanische Volk.

Die im Jahr 2019 durchgeführten Reformen führten zu großen positiven Veränderungen in der Wirtschaft. Das vorige Jahr war auch im Hinblick auf Transparenz ein sehr erfolgreiches Jahr. Dem Staatshaushalt flossen mehr als 1 Milliarde Manat zu. Diese Geldmittel wurden auf die Lösung von sozialen Probleme der Menschen gerichtet. Die materielle Lage von 4,2 Millionen Bürgern des Landes wurde im vergangenen Jahr durch weitere staatliche Maßnahmen verbessert. Die Gehälter, Renten und Sozialleistungen wurden erhöht, fügte der Staatschef hinzu.

Dies zeigt erneut, dass Aserbaidschan ein sozialer Staat ist, und sozialer Schutz der Bürger den Schwerpunkt unserer Wirtschaftspolitik bildet. Die Arbeit in dieser Richtung wird auch in Zukunft fortgesetzt. Die ersten zwei Monate des laufenden Jahres zeigen, dass es möglich sein wird, weitere Maßnahmen in dieser Richtung zu treffen, so Präsident Ilham Aliyev.