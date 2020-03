Präsident Ilham Aliyev: Seit Jahresbeginn hat sich unsere internationale Position weiter gestärkt

Baku, 19. März, AZERTAC

Seit Jahresbeginn hat sich unsere internationale Position weiter gestärkt. Die bilateralen Treffen mit meinen ausländischen Partnern haben erneut gezeigt, dass Aserbaidschan weltweit großen Respekt genießt und unsere Politik begrüßt wird. Gleichzeitig trägt meine Teilnahme an internationalen Veranstaltungen zu weiterer Stärkung der Position unseres Landes bei. Es ist bekannt, dass das Weltwirtschaftsforum in Davos in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht ein Forum Nummer eins der Welt ist. An diesem Forum nehmen politische und geschäftliche Eliten aus aller Welt teil. Ich nehme seit vielen Jahren an diesem Forum teil und jede Teilnahme bringt unserem Land neue politische und wirtschaftliche Dividenden. Diesmal war ich überzeugt, dass großes Interesse an den Prozessen in Aserbaidschan besteht. Alle meine Kollegen haben erwähnt, dass Aserbaidschan ein stabiles Land ist, und die Aufrechterhaltung der Stabilität in der heutigen instabilen Region und in einer instabilen Welt viel Geschick und politische Kompetenz erfordert.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev in seinem Glückwunsch zum Frühlingsfest “Novruz“ an das aserbaidschanische Volk.

Der Staatschef fügte hinzu, dass aufgrund der Stabilität auch Investitionen in Aserbaidschan gewährleistet sind. Im vergangenen Jahr wurden 13,5 Milliarden US-Dollar investiert. Im Januar dieses Jahres wurden entsprechende Dokumente über ausländische Investitionen in erneuerbare Energien im Wert von 440 Millionen US-Dollar unterzeichnet, sagte der Präsident.

Generell war unsere Teilnahme am Wirtschaftsforum in Davos sehr erfolgreich. Das regionale Zentrum für die vierte industrielle Revolution des Weltwirtschaftsforums in Davos wird in Aserbaidschan gebildet. Diese Zentrum wird den Kaukasus und das Zentralasien umfassen, und ein entsprechendes Dokument wurde bereits unterzeichnet. Dies zeigt erneut unsere starke Position, so Präsident Ilham Aliyev.