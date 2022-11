Präsident Ilham Aliyev: Serbien und Aserbaidschan unterstützen sich gegenseitig auf internationaler Bühne

Baku, 23. November, AZERTAC

Serbien und Aserbaidschan unterstützen sich immer gegenseitig auf der internationalen Bühne.

AZERTAC zufolge sagte dies der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev am 23. November in einer Presseerklärung in Belgrad.

Der aserbaidschanische Präsident sagte, dass Aserbaidschan und Serbien die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen

gegenseitig unterstützen und in dieser Frage die gleiche Positionen vertreten.