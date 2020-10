Präsident Ilham Aliyev: Stadt Zangilan und 6 Dörfer der Region sowie 18 weitere Dörfer in Regionen Füsuli, Jabrayil und Khojavend wurden von der Besatzung befreit

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, gab die Namen der aus der armenischen Okkupation befreiten weiteren Dörfer in seiner TV-Ansprache an die aserbaidschanische Bevölkerung am 20. Oktober bekannt.

Das Staatsoberhaupt sagte in seiner TV-Ansprache, dass die folgenden Dörfer aus der armenischen Besatzung befreit worden sind, wie AZERTAC berichtet.

Rayon Füsuli: Dörfer Dördtschinar, Kurdlar, Yukhari Abdurrahmanli, Garghabazar, Aschaghi Veysalli, Yukhari Aybasanli.

Rayon Jabrayil: Dörfer Safarscha, Hasangaydi, Fuganli, Imambaghi, Dash Veysalli, Aghtepe, Yarahmadli.

Rayon Khojavend: Dörfer Aghjakend, Mulkudere, Daschbaschi, Gunaschli (früher Name der Siedlung Gunaschli war Noraschen), Vang. Ich gebe dem Dorf Vang den neuen aserbaidschanischen Namen. Von nun an sollte das Dorf Vang in Tschhinarli umbenannt werden. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Namen!

Rayon Zangilan: Havali, Zarnali, Mammadbeyli, Hakari, Scharifan, Muganli und Stadt Zangilan! Zangilan gehört uns! Karabach gehört uns!