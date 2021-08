Präsident Ilham Aliyev: Unsere Goldvorkommen wurden von ausländischen Unternehmen abgebaut

Baku, 17. August, AZERTAC

Während der Besatzungszeit plünderten die Armenier auch illegal unsere Bodenschätze. Einige ausländische Firmen halfen ihnen dabei. Diese Unternehmen haben nun zwei Möglichkeiten: Entweder sie zahlen uns eine Entschädigung oder werden vor internationale Gerichte gestellt.

Das sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev bei seinem Besuch in der Region Kelbadschar.

Das Staatsoberhaupt machte darauf aufmerksam, ein Gerichtsverfahren sei eingeleitet worden.

“Wir haben damit begonnen, wir haben namhafte internationale Anwaltskanzleien eingeladen und jetzt werden Rechtsfälle bearbeitet. Unsere Goldvorkommen in Söyudlu, in der Region Kelbadschar, in Veynäli, in der Region Sängilan und anderswo wurden von ausländischen Unternehmen ausgebeutet. Wussten diese Unternehmen nicht, dass es sich dabei um aserbaidschanische Gebiete handelt? Sie wussten es! Aber sie ignorierten es. Sie werden jetzt antworten. Wir haben gesagt, wenn sie nicht wollen, dass wir sie weltweit bloßstellen, müssen sie für den verursachten Schaden einen angemessenen Ausgleich zukommen lassen, Entschädigung zahlen, und dann können sie ruhig leben“, so Präsident Ilham Aliyev.