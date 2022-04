Präsident Ilham Aliyev: Vertreter von Baku und Jerewan können sich Anfang Mai in Brüssel treffen

Baku, 29. April, AZERTAC

Die Vertreter von Baku und Jerewan können sich Anfang Mai in Brüssel treffen.

Das sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in seiner Rede bei der internationalen Konferenz “Entwicklung und Zusammenarbeit“, die am Freitag, dem 29. April an der ADA-Universität in Baku veranstaltet wurde.

”Es ist geplant, Anfang Mai ein Treffen der aserbaidschanischen und armenischen Vertreter in Brüssel abzuhalten“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.

Präsident Ilham Aliyev betrachtete die Europäische Union als einen wichtigen Partner Aserbaidschans und sagte: “Wir haben eine sehr breite Agenda der Zusammenarbeit. Wir sehen die Europäische Union als ehrlichen Akteur an und begrüßen ihre Bemühungen. Die Minsk-Gruppe existiert jetzt nicht, daher denken wir, dass die Europäische Union eine Rolle im Prozess der Normalisierung spielen kann“, so Präsident Ilham Aliyev.